Antallet af indlagte falder - ingen nye dødsfald

Antallet af coronapatienter har den seneste måned stabiliseret sig omkring 200.

Det er samtidig på omtrent en fjerdedel af niveauet i starten af januar, hvor presset på landets hospitaler var højest.

Der er det seneste døgn registreret 698 smittetilfælde i Danmark. De nyeste smittetilfælde er fundet blandt 183.675 PCR-test.

Spørger man Eskild Petersen, som er professor i infektionssygdomme ved klinisk Institut på Aarhus Universitet, har vi lige nu kontrol over epidemien.

- Vi har ligget med et tal omkring 500-700 smittede dagligt i flere uger, samtidig med at den britiske variant, som er mere smitsom, udgør over 90 procent af smittetilfældene, siger han.

- Jeg synes virkelig, man kan sige, der er kontrol over situationen - også i betragtning af, at vi nu har åbnet samfundet mere op, siger han.

Eskild Petersen understreger, at man endnu ikke kan se genåbningerne helt i tallet. Men at dagens tal viser gode tegn.

Han mener desuden, at vi nu kan se snerten af påskens effekt på smittetallene. Eskild Petersen havde forventet en smittestigning, for man regnede med, at flere ville blive smittet efter at have været mere sammen i højtiden.

- Man regnede med, at folk var mere sammen i påsken. Men kurven er flad, både i nye daglige tilfælde og indlagte. Vi kan ikke være helt sikre, men indtil videre ser det fredeligt ud, siger han.

Andelen af smittede - positivprocenten - er på 0,38. Det er på niveau med de seneste to måneder, hvor den de fleste dage har svinget mellem 0,30 og 0,50 procent.

Men det er svært at sammenligne med tidligere, fordi teststrategien har ændret sig på det seneste - blandt andet fordi man nu skal bruge et negativt testsvar for at komme til frisøren eller massøren.

Derfor er der langt flere, som lader sig teste, og når man tester flere, der ikke har symptomer, vil positivprocenten teoretisk set gå ned.

Antallet af påbegyndte vaccinationer er det seneste døgn steget med 13.692 personer, så 835.271 er indrullet i programmet. Det svarer til 14,3 procent af befolkningen. Heraf er omtrent halvdelen færdigvaccineret med begge stik.

Tallene ventes at tage et større hop mandag, da landets fem regioner gennemfører sin hidtil største vaccinedag med en plan om at give 100.000 stik på en dag.