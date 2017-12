Antallet af fattige stiger i Danmark efter reformer

Der kommer flere og flere fattige i Danmark, hvis man følger den fattigdomsgrænse, som ellers blev skrottet af Venstre-regeringen for to år siden.

Det er en stigning på cirka 2600 personer eller fem procent i forhold til året før ifølge beregninger fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

Den relative fattigdom er et gennemsnit over tre år. Derfor siger den såkaldte lavindkomstgruppe efter et år mere om den førte politik på kort sigt ifølge Cepos.

Antallet af personer i den lavindkomstgruppe steg med 24.000 personer til 194.000. Det svarer til en stigning på cirka 14 procent.

Den stigning kan synes markant ifølge cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos, i en skriftlig kommentar.

- Der er ingen tvivl om, at integrationsydelsen er en stærkt medvirkende faktor. Den indebærer, at blandt andet flygtninge ikke længere får kontanthjælp, men en ydelse, der svarer til SU plus diverse tillæg, siger han.

Han påpeger, at integrationsydelsen ofte gives til personer, der kommer fra fattigdom i mindre udviklede lande, men forholder sig ikke til, at både levestandard og omkostninger er højere i Danmark.

Gevinsten ved at tage et job er betydelig med den nye ydelse, og den bidrager til at få flygtninge i job ifølge Mads Lundby Hansen.

- Også kontanthjælpsloftet medvirker til, at flere falder ind under kategorien relativt fattige. Man skal huske på, at kontanthjælpsloftet får personer i arbejde, siger han.

Den tidligere fattigdomsgrænse definerede en fattig som en, der tre år i træk tjener mindre end 50 procent af medianindkomsten, ikke er studerende og har en opsparing på mindre end 100.000 kroner.