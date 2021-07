Antallet af danskere med sundhedsforsikring sætter rekord

Mere end 2,3 millioner i Danmark er nu dækket af en sundhedsforsikring, som for eksempel kan give en hurtigere knæoperation på et privathospital eller behandling hos en psykolog.

Langt de fleste har sundhedsforsikringen som en del af deres løn eller pension, men der har dog også været en markant stigning i antallet, der selv tegner en forsikring.

På den front er antallet af sundhedsforsikringer steget fra 60.000 i 2018 til 152.000 i 2020. Her er det ikke mindst muligheden for at få hurtigere psykologbehandling, som bliver brugt.

Det giver mulighed for at komme langt hurtigere til sammenlignet med en henvisning fra ens læge. Det forklarer Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension, til Politiken.

Samme melding kommer fra forsikringsselskabet Danica, som over de seneste fem år har set en stigning på 65 procent fra kunder, der ønsker behandling for stress eller andre psykologiske knæk.

De nye tal viser tydeligt, at danskerne forsikrer sig mod sygdom som aldrig før, mener Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Det gælder dog næsten udelukkende privatansatte.

- Disse ordninger findes stort set ikke på offentlige arbejdspladser. Her er holdningen eksempelvis blandt ansatte i sundhedssektoren, at det vil være lidt af en falliterklæring, hvis de tegner private forsikringer, der giver dem mulighed for at behandling på et privathospital, siger han til Politiken.