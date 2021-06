Antallet af coronapatienter er det laveste i ni måneder

Det er lidt højere end de seneste to dage, hvor der har været lidt over 200 smittede om dagen.

Men sammenlignet med gennemsnittet i maj er antallet af daglige tilfælde faldet med to tredjedele.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet via 95.770 PCR-test, der foretages ved podning i halsen. Andelen af positive - kendt som positivprocenten - er 0,37.

- Tallene er i sig selv ikke på nogen måde alarmerende, siger professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet.

- Men det som gør, at jeg alligevel holder et vågent øje med dem og måske er en anelse på vagt, er udbredelsen af den indiske variant, siger han.

Statens Serum Institut har udtrykt bekymring over den indiske variant, også kaldet Delta-varianten, der er i vækst.

I England har den udskudt den fulde genåbning med yderligere fire uger.

Herhjemme er den set blandt skoleelever i Hillerød. Også i Aarhus er varianten spottet og har ført til intensiveret smitteopsporing.

- Det er en variant, vi skal holde nøje øje med. Vi har set, at den har overtaget smittebilledet i England og også er i vækst i for eksempel Sverige.

- Det er den ubekendte faktor, og når jeg ser dagens smittetal, kan jeg ikke lade være med at tænke, om det er et tilfældigt udsving eller udtryk for, at den indiske variant breder sig, siger Hans Jørn Kolmos.

Ud over PCR-test er der det seneste døgn foretaget 313.802 lyntest, som tages via næsen.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus faldet med otte til 93.

Man skal tilbage til 23. september sidste år for at finde et lavere antal indlagte med coronavirus.

På vaccinationerne er der det seneste døgn givet 79.037 stik. Det har dermed været blandt de travleste dage på landets vaccinationscentre.

Danmark er tæt på at krydse en milepæl, hvor halvdelen af befolkningen som minimum har fået et stik med en coronavaccine.

Onsdag viser en opgørelse, at 22,1 procent i Danmark har fået første stik, mens 26,4 procent er færdigvaccineret.

Der er ikke registreret nogen coronadødsfald det seneste døgn. Samlet har Danmark de seneste 16 måneder haft 2527 coronadødsfald.