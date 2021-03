Antallet af coronaindlagte stiger til 216

De 679 smittede er fundet i 138.662 PCR-test. Det vil sige, at 0,49 procent af dem har vist et positivt svar.

Positivprocenten - det vil sige andelen af smittede blandt de testede - ligger lidt højere, end den har gjort de seneste uger.

Men det er helt som ventet, siger Troels Petersen, lektor i partikelfysik ved Niels Bohr Instituttet og medlem af en ekspertgruppe i Statens Serum Institut, som fremskriver epidemiens udvikling.

- Vi er på vej svagt opad, men jeg får ikke den tanke, at det er ved at stikke af. Det følger foreløbigt forventningerne meget fornemt.

- Det er udtryk for den kalkulerede risiko, vi har valgt at tage med den begyndende genåbning af samfundet, siger han.

På landets hospitaler er der nu 216 patienter indlagt med coronavirus. Det er en stigning på 16 personer i forhold til søndagens opgørelse.

Stigningen i antallet af indlæggelser skal ses i lyset af, at der generelt bliver udskrevet færre patienter i weekenden. Tallene er trukket mandag morgen, og derfor kan tallene være højere, end de ellers ville have været på en hverdag.

Af de 216 personer, der er indlagt med corona, er 41 så syge, at de har behov for at ligge på en intensivafdeling. Derudover er der 25 personer, der får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Yderligere én person er død med corona. Dermed er der nu i alt 2415 personer, der er døde i Danmark med virusset.

Efter påske genåbner samfundet yderligere, når flere elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser får mulighed for at vende tilbage.

Desuden bliver det igen muligt at få håret trimmet hos landets frisører, dog med krav om coronapas.

Men først venter påskeferien, og her kan smitten sprede sig, hvis mange forsamles.

- Det, jeg kan være lidt bekymret for, er påskeferien. Vi har tidligere set ved ferier, at smitten er steget efterfølgende. Efter vinterferien steg den med 45 procent.

- Så jeg vil være forundret, hvis der ikke sker en stigning efter påskeferien. Hvor stor den bliver, er svært at forudse, siger Troels Petersen.

De seneste tal for udrulningen af vacciner viser, at 11,8 procent af befolkningen - 691.650 personer - har fået mindst ét vaccinestik.

6,3 procent er færdigvaccineret. Det svarer til 367.547 personer.