Antallet af coronaindlagte dykker med 42 til 541

Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er helt nede på 0,37.

Man skal tilbage til 2. september sidste år for at finde et tilsvarende lavt tal. Da var andelen 0,40.

Den britiske variant - kaldet B117 - fortsætter dog med at vinde frem.

Varianten er konstateret hos 975 personer i Danmark.

I uge 1 blev varianten fundet i 4 procent af de analyserede positivprøver. Det steg i uge 2 til 7,4. Og i uge 3 er tallet foreløbig steget til 13,4 procent af prøverne. Det tal kan stige, da der er en forsinkelse i opgørelsen.

Antallet af indlagte falder med 42 til 541.

Der er 22 nye dødsfald, og det betyder, at samlet set 2106 personer er døde med covid-19 i Danmark.