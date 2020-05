Antallet af blodpropper blandt coronapatienter overrasker læger

Flere danske læger undrer sig over antallet af blodpropper blandt indlagte patienter med Covid-19, der er sygdommen, som smitte med coronavirus kan føre med sig. Det skriver flere medier herunder DR.

Hidtil har fokus været på den skade, som sygdommen gør på lungerne.

Men erfaringer fra blandt andet Kina og andre europæiske lande viser, at patienterne ikke kun har sygdom på lungerne, men også risikerer blodpropper andre steder.

- Vi har kunnet se på vores egne patienter, at de udviklede overraskende mange blodpropper. Blodpropper i benene, lungerne og andre steder i kroppen, siger Jakob Stensballe, der er overlæge i Blodbanken og i Anæstesien på Rigshospitalet til DR.

Han forklarer videre til DR, at lægerne ud over de velkendte store blodpropper også har set blodpropper på et mikroskopisk niveau.

- Det er de mikroskopiske blodpropper, der overrasker os særligt meget ved den her sygdom.

- De går ind og lukker for vores mulighed for at få de bittesmå blodkar til at fungere, for de lukker af, og så kan de ikke få ilt til cellerne, og så står vi lidt med ryggen mod muren, siger Jakob Stensballe til DR.