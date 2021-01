Antal nye smittede er det laveste på et døgn siden oktober

15. januar blev der godt nok fundet 659 smittede, men opgørelsen var kun for 15 timer.

21. oktober kom der kun svar på knap 44.000 prøver. Tirsdagens smittede er fundet i tæt på 84.000 prøver.

Det svarer til, at der for fjerde dag i træk er under en procent af prøverne, som er positive for covid-19.

Positivprocenten er tirsdag på 0,86. 21. oktober var den på 1,44.

Udviklingen er ifølge Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge på mikrobiologisk afdeling på Universitetshospital, positiv.

- Vi har fået banket kontakttallet ned for den variant, vi kender. Nu er det om at holde fast, siger han.

Kontakttallet er faldet til 0,6 fra 0,9 sidste uge. Det betyder, at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til seks andre.

Dermed er epidemien aftagende. Men spredningen af den mere smitsomme britiske variant, B117, skaber usikkerhed om smitteudviklingen.

Her vurderes kontakttallet at være på 1,16. Beregningen er dog behæftet med en vis forsinkelse.

Men varianten ser altså ud til at være på fremmarch og ventes at blive den dominerende variant i midten af februar.

- Så længe kontakttallet er over 1,0, så stiger det støt og roligt. Når det ikke er højere, så går det ikke helt så hurtigt.

- Men det kan godt komme til at gå rigtig hurtigt på et tidspunkt. Så det skal ned omkring 1,0, siger Svend Ellermann-Eriksen.

I SSI's opgørelsen over smittetallene indgår ikke tal for lyntest. Her blev der mandag fundet 155 smittede i omkring 23.000 prøver.

Der er sket yderligere 111 indlæggelser af personer smittet med covid-19 på de danske hospitaler.

Tirsdag er der 792 smittede indlagt. Det er 25 færre end mandag, da der også er sket udskrivelser.

Samtidig er der også registreret yderligere 32 dødsfald blandt smittede. Det vides dog ikke, om de har været indlagt.

Der er - ligesom mandag - 132 coronasmittede indlagte på intensivafdelinger rundt omkring i landet. 88 er tilkoblet en respirator, hvilket er tre flere end mandag.