Antal lyntest runder 40.000 for første gang siden jul

Antallet af foretagende lyntest tirsdag var 44.095. Det er første gang siden 23. december, at der er foretaget over 40.000 lyntest på en dag. Dog er der et godt stykke op til rekorden, som netop blev sat lillejuleaftensdag. Her blev 80.291 danskere testet med en såkaldt antigentest.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix