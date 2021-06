Antal indlagte falder til det laveste siden september

Antallet af indlagte toppede 4. januar, hvor 964 smittede var på hospitalet. Siden er det faldet støt, og i midten af juni nåede det under 100.

I sidste uge kom det under 70, og nu er der altså 62 indlagt, hvilket også var tilfældet 19. september sidste år.

I tirsdagens tal fra SSI fremgår det, at endnu fire smittede er blevet indlagt. Der er dog også sket udskrivelser, hvorfor det samlede tal falder.

Samtidig er en person, der var konstateret smittet med covid-19, afgået ved døden. Det vides ikke, om vedkommende var indlagt på hospitalet.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 243 smittetilfælde i Danmark.

I opgørelsen indgår svar fra 68.919 PCR-prøver, hvilket svarer til, at 0,35 procent af dem har været positive for covid-19.

Tallet kendes også som positivprocenten. Det er det højeste i knap to uger.

Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet og desuden sidder i SSI's ekspertgruppe for matematisk modellering af epidemien mener ikke, at man skal ligge for meget i små variationer i smittetallene.

Til gengæld er det vigtigt at holde øje med udbredelsen af Delta-varianten, som først blev fundet i Indien.

- Jeg vil godt sætte lidt fokus på Delta-varianten. Antallet er ikke i sig selv helt alarmerende, men det er alarmerende, at varianten har taget et hop op ad, siger han.

I en rapport udgivet tirsdag anslår SSI, at Delta-varianten - som anses for at være mere smitsom - i sidste uge udgjorde mellem 16,2 og 25,3 procent af de nye smittetilfælde.

Alligevel mener Viggo Andreasen ikke, at der umiddelbart er udsigt til en smittebølge som den, der skyllede ind over Danmark sidste vinter.

- Vi går ind i den nye vinter med en meget stor del af befolkningen vaccineret. Mønstret bliver formentlig anderledes. Vi skal i højere grad bekymre os om de ikkevaccinerede, siger han.

Der er også kommet svar på 237.382 lyntest, hvor man podes i næsen. På grund af usikkerhed indgår positive prøver fra lyntest dog ikke i smittetallet.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning skrider fortsat frem.

Endnu 30.300 danskere har fået første vaccinestik, mens 34.031 er blevet færdigvaccineret, viser tal fra SSI.

Det betyder, at 56,1 procent af befolkningen har fået mindst et stik. 32,2 procent - altså snart hver tredje - er færdigvaccineret.

Alle ventes at være tilbudt færdigvaccination ved udgangen af uge 36, som løber til søndag 12. september.