Antal indlagte falder til 382 - 413 nye smittetilfælde

Det er sket på baggrund af 142.827 prøver. Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er nede på 0,29.

Antallet af indlagte falder med 23 til 382 personer. Man skal tilbage til 13. december for at finde et tilsvarende lavt antal indlagte. Da var tallet 390.

Den britiske coronavariant, som alles øjne hviler på, er fortsat i fremgang.

Ifølge den seneste opgørelse fra seruminstituttet udgjorde varianten 20,1 procent af positivprøverne i uge 4.

Varianten, der regnes for særlig smitsom, er indtil videre fundet blandt 1467 danskere i perioden fra 14. november til 31. januar.

Der er 14 nye coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 2215 personer døde med covid-19, siden epidemien ramte landet for et år siden.