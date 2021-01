Antal indlagte falder igen: 666 smittede er på hospitalet

Antallet af coronasmittede personer på de danske hospitaler fortsætter med at falde.

Det er det laveste antal siden 20. december, hvor 661 smittede var indlagt.

Af de indlagte ligger 112 på intensivafdelinger, og af dem er 86 tilkoblet en respirator. Tirsdag var tallene 119 og 89.

Samtidig er yderligere 20 smittede afgået ved døden.

Siden sidste opgørelse er der bekræftet 592 tilfælde af covid-19. Det svarer til 0,52 procent af de knap 113.000 prøver, der er kommet svar på.

Den såkaldte positivprocent fortsætter dermed med at være under 1,0. Det har den været siden 16. januar.

Tallene ser umiddelbart fornuftige ud, vurderer professor Nina Weis, der forsker i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital.

- De restriktioner, der blev indført i løb af december, er slået fuldt igennem. Det er fint, vi fortsat ser et lavt antal nysmittede og en lav positivprocent.

- Men vi er fortsat ikke helt der, hvor vi gerne vil være, og hvor vi kan begynde at tænke på at genåbne samfundet.

Det, der bekymrer professoren, er kontakttallet - tidligere kendt som smittetrykket.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag, at det er steget fra 0,6 til 0,8.

Også den særligt smitsomme britiske variant - kendt som B117 - er i vækst. Det beregnede kontakttal for denne variant er steget fra 0,82 til 1,07.

Statens Serum Institut har beregnet, at den britiske variant kommer til at overtage i løbet af februar.

Med en mulig eksplosion i smittetallene som følge.

De nuværende restriktioner, hvor mange butikker er lukket, og skolerne har aflyst den fysiske undervisning, står til at udløbe 7. februar.

Ifølge Nina Weis skal det samlede kontakttal bankes helt ned på 0,6 eller 0,7, før det efter hendes vurdering vil være forsvarligt at begynde at lempe på restriktionerne.

- Vi vil nødigt åbne for tidligt op, for så at se en stor smittespredning, hvorefter vi igen må lukke ned, siger Nina Weis.

I opgørelsen indgår ikke de personer, der er testet positive med lyntest. I alt 121 var positive tirsdag hos de fire aktører, som gør det på statens regning.

I alt 183.606 har påbegyndt vaccination med covid-19 i Danmark. Det svarer til 3,15 procent af befolkningen - eller hvert 32. dansker.

0,56 procent har fået to vaccinestik, hvilket betyder, at de er færdigvaccinerede.