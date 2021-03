Antal indlagte er på laveste niveau siden 3. november

Det er laveste siden 3. november, hvor 169 var indlagt. 40 personer er så syge, at de er indlagt på en intensivafdeling, heraf får 24 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Både intensiv- og respiratorpatienter er steget med to siden fredagens opgørelse.

590 er registreret smittet med coronavirus det forgangne døgn, og 534 af dem er fundet med PCR-test.

Det er svært at sammenligne antallet af smittede med tidligere, da SSI 10. marts ændrede opgørelsessystemet til at omfatte test foretaget både af det offentlige og af private leverandører.

Derfor bliver også lyntest talt med nu. De vurderes at være mindre sikre end PCR-test, som bruges i det offentlige.

For at undgå at tælle falsk positive svar - hvor en lyntest påviser smitte, selv om en PCR-test senere afkræfter det - med i opgørelsen, ændrer SSI den igen fra slutningen af næste uge.

De 590 positive prøvesvar er fundet i 281.420 test. Det svarer til, at 0,21 procent af testene var positive. Positivprocenten har siden slutningen af januar været under 0,5 procent.

Der er registreret to nye dødsfald det forgangne døgn, så antallet af coronarelaterede dødsfald det forgangne år stiger til 2399.