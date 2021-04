Antal coronaindlagte falder til 211 før påskefrokoster

Der er registreret 662 nye coronatilfælde det seneste døgn. Det viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 662 nye tilfælde er fundet på baggrund af 200.622 PCR-test i det offentlige og hos private udbydere. Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er dermed det seneste døgn opgjort til 0,33.

Det er på niveau med de seneste to måneder, hvor positivprocenten har svinget mellem cirka 0,30 og 0,50.

Antallet af indlagte med coronavirus er faldet for anden dag i træk. Antallet af indlagte er således faldet med 7 til 211.

Ifølge Thorkild Sørensen, professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet, er coronasituationen forud for påskedagene fornuftig.

- Jeg hæfter mig ved, at det ser ud til, at situationen er stabil. Det er meget tilfredsstillende set i lyset af den trinvise genåbning.

- Det tyder på, at vi har fornuftig kontrol over genåbningsaktiviteten, siger han.

Han tilføjer, at han derfor ikke er synderligt bekymret over udsigten til påskedage, hvor den sociale aktivitet givetvis vil stige.

- Det er klart, at der er en frygt for, at der er flere kontakter og øget smitterisiko ved påskefrokosten.

- Men jeg gætter på, at befolkningen er klar over, at man skal være forsigtig. Der er også en mindre risiko for smittespredning, fordi vejret er med os i foråret. Jeg håber og tror på, at påsken ikke ødelægger den gode situation, siger Thorkild Sørensen.

Af de indlagte er 39 på en intensivafdeling. Heraf er 24 så syge af covid-19, at de har brug for hjælp fra en respirator til at trække vejret.

Yderligere 13.261 personer har fået første vaccinestik mod coronavirus. Dermed har i alt 744.088 personer fået mindst ét stik. Det svarer til 12,7 procent af befolkningen - eller hver ottende.

Ud af den gruppe er lidt over halvdelen - 389.589 personer - færdigvaccinerede. Det svarer til 6,7 procent af befolkningen.

Yderligere fire er døde med coronavirus.