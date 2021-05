Antal coronaindlagte er det laveste siden november

Opgørelsen dækker på grund af tekniske problemer dog kun over 21 timer og ikke de normale 24 timer, bemærker seruminstituttet.

Antallet af indlagte er siden mandag faldet med 21 til 163. Det er det laveste siden starten af november. Smitten steg over vinteren, og der var flest indlagte på landets hospitaler omkring årsskiftet, hvor over 900 coronasmittede krævede behandling.

Tallene viser, at vaccinerne er begyndt at slå igennem. Det vurderer Thorkild Sørensen, der er professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet.

- Vi har nogenlunde jævn udvikling i smitten, men vaccinerne har slået igennem ved at beskytte de udsatte, og derfor ser vi, at antallet af indlagte fortsætter med at falde, lyder det.

De jævne smittetal tilskriver Thorkild Sørensen især det gode vejr, og at det ser ud til, at genåbningen fra 21. april ikke får den effekt på smittetallene, som nogle havde frygtet.

- Vi er dog nødt til at vente lidt, for effekten fra genåbningen kan sagtens komme endnu, understreger han.

Med til historien hører også, at færre ofte udskrives i weekenden, hvilket betyder, at antallet af indlagte stiger.

Efter weekenden bliver flere udskrevet. Der ses derfor ofte et fald i antallet af indlagte i tirsdagens tal fra SSI.

De 809 nye smittetilfælde er fundet i 164.580 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af positive prøver i forhold til antallet af test giver en positivprocent på 0,49. Det er på niveau med de seneste par dage, hvor positivprocenten har været marginalt højere end den seneste tid.

Thorkild Sørensen vurderer, at Danmark har et godt udgangspunkt forud for den fortsatte genåbning, der finder sted torsdag.

- Og så har vi redskaberne på plads til at kunne reagere, hvis en genåbning skaber nye smitteproblemer, lyder det.

Der er også foretaget 411.678 lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen. De positive tilfælde herfra indgår dog ikke i smittetallet.

Det skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene fra lyntest. Myndighederne opfordrer derfor til, at man får taget en PCR-test, hvis man er blevet testet positiv med lyntest.

Der er registreret yderligere et dødsfald hos coronasmittede. Dermed er i alt 2491 personer døde herhjemme, efter at de har været smittet med virusset.

I myndighedernes vaccinationsprogram er der nu 1.387.556 borgere, der har fået mindst ét stik med en coronavaccine. Det vil sige, at de har påbegyndt vaccination. Andelen svarer til 23,4 procent af befolkningen.

669.970 borgere har fået begge stik og er færdigvaccinerede. Det svarer til 11,5 procent af befolkningen.