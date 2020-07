Antal corona-indlagte i Danmark falder til 23

I alt 607 personer, der er bekræftet smittet med Covid-19, er nu afgået ved døden i Danmark. I den seneste opgørelse fredag var tallet 606.

Udviklingen viser, at der er styr på situationen. Det vurderer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

Han peger på, at det i øjeblikket er den samme historie hver dag:

- Vi bliver ved med at se, at den grad af åbning, der er i samfundet lige nu, bliver vi ved med at kunne håndtere.

- Og så er der jo basis for at gå videre. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå, når vi åbner større ting som fodboldkampe. Men som det er lige nu, har vi fuldstændig styr på det, siger han.

Sidste uge sænkede regeringen blandt andet afstandskravet mellem tilskuere til fodboldkampe til én meter.

Det betyder, at der kan komme flere tilskuere - blandt andet til fodboldkampe i Superligaen i resten af den igangværende sæson.

Det betød, at 8300 tilskuere søndag fik lov til at se fodboldkampen mellem AGF og FC København i Superligaen.

Af de 23 borgere, der mandag indlagt med coronavirus, er 7 på intensiv afdeling, mens 4 er i respirator. Fredag var tallene henholdsvis 6 og 4.

Der er testet yderligere 25.888 borgere, viser mandagens opgørelse. Det betyder, at i alt 894.073 nu er testet.

Der yderligere 46 bekræftede tilfælde. Siden fredag er der dog 118, der har overstået infektionen.

Samlet har der været 12.878 bekræftede tilfælde, hvoraf 11.935 har overstået infektionen.

En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.