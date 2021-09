Antal corona-indlagte falder til det laveste siden først i august

Det har dog varieret, hvor mange prøver der dagligt er kommet svar på. Der har i perioden været mellem cirka 26.000 og 52.000 daglige testsvar.

I torsdagens opgørelse indgår svar fra cirka 48.000 prøver, hvilket altså er i den høje ende. Af dem har 0,71 procent været positive for covid-19.

Det tal kendes også som positivprocenten. Det er en af de laveste daglige andele af positive prøver i perioden siden 11. september.

Smitten er stabil og under kontrol i øjeblikket, siger professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos.

Men han forventer at se en stigning i smitten i løbet af efteråret, hvor smitten især vil spredes mellem børn. De kan smitte videre til de ældre, og det er her fokus skal ligge, siger professoren.

- Hvis vi nu tænker på, at samfundet normaliseres, og folk begynder at leve som tidligere, så vil man helt naturligt se en øget smitte. Og vi kan se, at der hvor smitten kører rundt nu, er blandt de yngre aldersgrupper.

- Det er der, vi vil se smittespredningen først og fremmest, og så vil der være et vist spillover til ældre og svækkede. Det ser vi i form af gennembrudsinfektioner, hvor folk, der faktisk er vaccineret, også når at blive syge igen.

- Den udvikling vil vi se hen over efteråret, og det vil accelerere i takt med, at vi kommer til at være mere og mere indendørs, siger Hans Jørn Kolmos.

Mens smitten altså kan begynde at sprede sig hurtigere i de kommende måneder, er den nuværende situation et godt udgangspunkt, lyder det.

- Foreløbig er udviklingen helt stabil, og det kan vi kun glæde os over, for det er et godt udgangspunkt for at gå ind i efteråret.

Der er sket yderligere ti indlæggelser af smittede på de danske hospitaler. Det samlede antal indlagte er dog faldet med 2 til 87 smittede personer.

Det er det laveste siden 10. august, hvor 85 smittede var indlagt i Danmark.

Når det samlede antal indlagte falder, selv om der fortsat sker nye indlæggelser, kan det skyldes, at der også er sket udskrivelser af smittede.

Samtidig er fire smittede personer afgået ved døden. Det vides dog ikke, om de var indlagt på hospitalet, og om det derfor har påvirket indlæggelsestallet.

Blandt de indlagte ligger 18 på intensivafdeling, og af dem er 12 tilkoblet en respirator. Det er henholdsvis fire og tre færre end onsdag morgen.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning fortsætter med at skride frem, selv om det går væsentligt langsommere end tidligere.