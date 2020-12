Antal ansatte i smitteopsporing mere end fordobles

Nye medarbejdere skal bidrage til, at smitteopsporing kan håndtere 5000 nye smittede per dag.

Smitteopsporingen bliver styrket med mere end 800 medarbejdere. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

De ekstra medarbejdere skal bidrage til, at smitteopsporingen kan håndtere 5000 nye smittede med coronavirus per dag.

Torsdag blev der for første gang registreret over 4000 smittetilfælde på et døgn i Danmark.

De over 800 nye medarbejdere kommer oveni de cirka 500 ansatte, som Styrelsen for Patientsikkerhed i forvejen har til opsporing af muligt smittede.

Dermed er det over en fordobling af ansatte til smitteopsporing.

Arbejdet består blandt andet i at kontakte nye smittede og hjælpe med at opspore nære kontakter til den smittede og dermed bryde smittekæder.

Af de nye medarbejdere er omkring 150 ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Den regner med at ansætte flere i de kommende uger.

Samtidig ansætter Rigspolitiet, som bistår styrelsen med smitteopsporing, cirka 600 nye medarbejdere. Derudover vil Styrelsen for Patientklager bidrage til indsatsen med cirka 100 medarbejdere de kommende uger.