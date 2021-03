Ansvarlig styrelse handlede for langsomt på udsultede kvæg

Kvæg er placeret på statens arealer i Mols Bjerge for at pleje naturen ved at klare sig med græs og andet, der er tilgængeligt. Men kvæget har været udsultede, og flere er faldet døde om i vinteren.

Det viser en tilsynsrapport fra februar ifølge Ekstra Bladet, og tirsdag erkender Naturstyrelsen, der driver området, at det "har ikke været i orden".

Ved seneste tilsyn med de græssende dyr hos Naturstyrelsen i februar 2021 i Mols Bjerge fandt dyrlægen dyrenes tilstand stærkt kritisabel, oplyser styrelsen selv.

Styrelsen "ser med stor alvor på sagen", og Naturstyrelsens direktør, Peter Ilsøe, fortæller, at man burde have grebet ind tidligere.

- Grundlæggende er vi rigtig ærgerlige over, det er gået, som det er gået. Vi har haft kreaturer i Mols Bjerge i over 40 år. Med vinteren i år er vi kommet ind i en situation, hvor vi helt åbenlyst er kommet for sent med at få dem ind, siger Peter Ilsøe.

Spørgsmål: Hvorfor reagerede man ikke tidligere?

- Det ville jeg ønske, jeg kunne svare dig på. Der bliver løbende holdt øje med dyrene.

Spørgsmål: Hvis man løbende holder øje med dem, hvorfor ser man det så ikke noget tidligere?

- Det kan jeg ikke svare dig præcist på. Men der har løbende været ført tilsyn med dyrene, og der vil blive fulgt op på det, så vi sikrer, at vi lærer af det i fremtiden. Vi skal gennemføre vores naturforvaltning med sunde og raske dyr, siger Peter Ilsøe.

Meningen med naturplejen ved Nationalpark Mols Bjerge er ifølge Naturstyrelsen Kronjylland at ramme en balance, "hvor der fodres så lidt som muligt af hensyn til naturen, samtidig med at dyrevelfærden skal være i orden".

Styrelsen havde ved tilsynet taget hånd om situationen, lyder det. Dyrene blev fodret og taget på stald.

I efteråret og vinteren, når kulden kommer, og væksten går i stå, er det meningen, at dyrene skal spise det, der er tilgængeligt, eksempelvis brombær og mindre træer.

Men vinteren 2021 har været så hård, at dyrene har haft svært ved at finde føde. Ifølge styrelsen har de været "særdeles sultne".

- I 2021 har vi desværre oplevet lidt flere dødsfald blandt de naturplejende dyr end vanligt, hvor fire køer og to stude ud af samlet set 160 dyr er døde, og derudover har der været et antal aborter, skriver Naturstyrelsen Kronjylland i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladet, der har set tilsynsrapporten, har dyrene været så sultne, at de har forsøgt at spise giftige planter og bark fra træer.

Jørgen Blach, der er formand for Nationalpark Mols Bjerge, siger til avisen, at det er Naturstyrelsens ansvar.

- Jeg synes bestemt ikke om det, der er sket. Det må simpelthen ikke ske. Og jeg ved desværre ikke, hvad der er gået galt.

Politiet og Fødevarestyrelsen har 5. marts været på kontrolbesøg på baggrund af en politianmeldelse om de udsultede kvæg.

Naturstyrelsen afventer den endelige rapport fra besøget.