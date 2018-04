Ansøgninger om førtidspension bliver behandlet forskelligt

Det viser en rundspørge, Politiken Research har foretaget i landets kommuner om deres pensionsnævn. Det er de nævn, som har det afgørende ord i pensionssager.

Og både eksperter, politikere og organisationsfolk lufter bekymring for retssikkerheden, efter at de har set undersøgelsen.

- Man fornemmer, at kommuneøkonomiske hensyn vejer tungere nogle steder end andre, siger Kirsten Ketscher, der er professor i socialret på Københavns Universitet, til Politiken.

81 af landets 98 kommuner har deltaget i Politikens rundspørge. Den viser blandt andet, at flere pensionsnævn er støvsuget for uddannede socialrådgivere.

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Maria Bille Høeg mener, at det er dybt bekymrende, at tilgangen er så uensartet.

- Det er vigtigt, at man behandler borgere med de samme udfordringer og samme helbredsproblemer ens.

- Uanset hvilken kommune man bor i, skal man have den samme chance for at blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Det er det, vi kan konstatere, at man ikke har i dag, siger hun til Ritzau.

Hun peger på Sverige. Her har man centraliseret tildelingen af førtidspension til én statsinstans. Den model foreslår Dansk Arbejdsgiverforening (DA) også skal indføres i Danmark.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erklærer sig parat til at diskutere organiseringen af arbejdet.

Han tror dog ikke, at pensionsnævnenes sammensætning i sig selv gør den helt store forskel. Men han siger til Politiken, at det "gør indtryk" på ham, at der er så stor forskel på nævnene.