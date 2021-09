Ansatte på lægeklinik mistænkt for svindel med tilskud

Tre personer med tilknytning til en lægeklinik i Charlottenlund er blevet sigtet for at svindle med offentlige tilskud.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Efter en anmeldelse fra Region Hovedstaden har politiet ransaget flere adresser, og tre personer er altså blevet sigtet.

De tre er mistænkt for at have registreret fiktive ydelser i flere patienters og ansattes navne.

Desuden er de sigtet for at have lavet dobbeltfaktureringer. Det vil sige, at lægehuset har fået penge fra både borgere og regionen for de samme ydelser.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor stort et beløb de tre personer er mistænkt for at have svindlet sig til.

- Vi er i fuld gang med efterforskningen, og er nået så langt, at vi i dag har kunne sigte de tre personer, udtaler politikommissær Jesper von Bülow i pressemeddelelsen.

- Efterforskningen er dog på ingen måder færdig, og der ligger fortsat et stort arbejde for at få samlet puslespillet og få klarlagt den endelige rollefordeling, der har været i lægehuset.

Politiet skal nu foretage flere afhøringer i sagen og gennemgå store mængder data.

Når politiet er færdig med sin efterforskning, skal anklagemyndigheden afgøre, om der skal rejses tiltale mod en eller flere af de sigtede.