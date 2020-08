Det var særligt de ansatte på coronaafdelinger, som i april viste sig at være smittede. En undersøgelsen viser, at 7,2 procent havde udviklet antistoffer. (Arkivfoto).

Ansatte på coronaafsnit var langt mere udsatte for smitte

Hospitalsansatte på covid-19-afdelinger i Region Hovedstaden blev i begyndelsen af epidemien langt oftere smittet med coronavirus end resten af befolkningen.

Det viser en undersøgelse af knap 29.000 hospitalsansatte i regionen, som er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

Det skriver DR Nyheder.

De ansatte fik over tre dage i april foretaget en test for antistoffer mod coronavirus. En antistoftest viser, om en person har været smittet med coronavirus.

Konklusionen er, at ansatte med patientkontakt i højere grad blev smittet end den øvrige befolkning - og især de ansatte på coronaafsnit.

Samlet set havde fire procent af personalet på regionens hospitaler antistoffer i blodet i april, viser undersøgelsen.

Hvis man ser på personale, der havde direkte patientkontakt, havde 4,6 procent antistoffer i blodet.

Det var særligt de ansatte på coronaafdelinger, som i april viste sig at være smittede. Her viser undersøgelsen, at 7,2 procent havde udviklet antistoffer.

Til sammenligning viste en tilsvarende undersøgelse blandt bloddonorer i april, at 2,9 procent havde udviklet antistoffer, skriver DR Nyheder.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, mener, at der er brug for en undersøgelse af årsagerne bag tallet for ansatte på coronaafsnit.

- Jeg er overrasket og utryg ved, at tallet er så højt, siger hun til Ritzau.

- Derfor mener jeg, at der er god grund til, at ledelse og sikkerhedsorganisationer i fællesskab med medarbejdere får undersøgt, hvad den reelle årsag er til, at der er så mange, der har fået antistoffer.

- Er det, fordi man ikke har haft de værnemidler, der er nødvendige, eller er det, fordi man ikke har brugt dem på den rigtige måde? Eller er det organiseringen af arbejdet på arbejdspladserne, der er noget galt med?

Grete Christensen uddyber, at hun er overrasket over tallet, fordi ansatte på coronaafdelinger netop er klar over, at der er en høj risiko for smitte.

Derfor bør den ekstra opmærksomhed, herunder brugen af værnemidler, hindre udbredt smitte, lyder det.

Det første coronatilfælde i Danmark blev konstateret 27. februar.