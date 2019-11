Ansatte i region rammes af rygeforbud - politikere slipper

Første næstformand i Region Nordjylland Lone Sondrup (V), der tirsdag var med til at stemme for forslaget ved et møde i regionsrådet, erkender, at det kan se mærkeligt ud.

Men hun understreger også, at et forbud for politikere kan komme på tale.

- Det snakkede vi også om, men fordi punktet var om medarbejderne, kunne vi ikke lige gøre det der. Så jeg tror, at det kommer op igen på et tidspunkt.

- Det kan se lidt underligt ud, men det kom fra medarbejdernes organisationer, og det var det, vi behandlede, siger Lone Sondrup.

Ifølge Nordjyske har også andre politikere påpeget, at det kan virke hyklerisk, at medlemmerne af regionsrådet ikke underlægges de samme krav.

Lone Sondrup fortæller dog, at politikerne i forvejen skal overholde forbuddet om, at man ikke må ryge på regionens matrikel.

- Jeg har det også sådan, at vi som regionsrådsmedlemmer også overholder de regler, der nu er. Selvfølgelig ryger vi heller ikke, når vi er deroppe, siger næstformanden.

I forvejen er det i Region Nordjylland forbudt at ryge på matriklerne, og man skal i rygepauser gå helt uden for området, hvis der er brug for at tænde en smøg. Men fra nytår må de ansatte altså slet ikke ryge, mens de er på arbejde.

Lone Sondrup glæder sig over, at forslaget kommer fra medarbejderne selv.

- Vi har 14.000 medarbejdere i Region Nordjylland, og de bliver nogle rigtig gode rollemodeller og ambassadører for røgfri arbejdstid, siger hun.

Et enkelt medlem af regionsrådet i Nordjylland, Venstre-medlemmet Martin Bech, stemte imod det mere strikse forbud.

Det er ikke kun i Nordjylland, at regionsansatte får røgfri arbejdstid. I april meldte regionernes interesseorganisation, Danske Regioner, ud, at den ønsker et totalforbud mod rygning i arbejdstiden fra 2020 i alle regionerne.