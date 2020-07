Ansat i lukket fængsel er bortvist og meldt til politiet

I et lukket fængsel har den ansatte har haft et nærmest vennelignende forhold til mindst én indsat, lyder det fra direktør Ina Eliassen.

- Der er yderligere indikationer for, at medarbejderen har bistået indsatte med at omgå reglerne om indsattes telefonkommunikation, udtaler hun.

Den bortviste har været civilt ansat i det lukkede fængsel.

Direktøren understreger, at venskabslignende forhold er klart i strid med reglerne. De ansatte skal være professionelle og ikke have personlige relationer til de indsatte.

I onsdagens pressemeddelelse er der ingen oplysninger om, hvilket fængsel der er tale om. Heller ikke medarbejderens stilling er angivet.

I juni blev en tidligere civilt ansat ved Enner Mark Fængsel dømt for blandt andet at have smuglet hash ind til en indsat. Den pågældende arbejdede som psykolog. I Retten i Horsens forsøgte han at forklare, hvad der var sket:

- Det starter med, at man kommer lidt for tæt på en person, og den professionelle distance ryger. Og når man færdes i det miljø (i fængslet, red.), så smitter det lidt af. Ens moral bliver flyttet, lød det.

Ina Eliassen, der for nylig tiltrådte stillingen som direktør, udtaler i onsdagens pressemeddelelse, at stort set alle de ansatte har forstået, at de skal være professionelle.

- Men desværre er sagen her et af flere eksempler på det seneste, hvor ansatte har medvirket til ulovlig kommunikation eller indsmugling. Det er helt uacceptabelt. Vi vil nu se på, hvordan sådanne situationer kan imødegås fremover, siger hun.