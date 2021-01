Ansat i børnehave tog nøgenfotos af 15 børn

En mandlig ansat i en børnehave i Aalborg har onsdag tilstået, at han tog fotos af 15 afklædte børn i alderen fra to til syv år. Han er blevet idømt ni måneders betinget fængsel, skriver TV2 Nord.

Det var en kollega, der opdagede, at den 41-årige mand tog billeder i forbindelse med et bleskift på et treårigt barn.

Onsdag har manden i Retten i Aalborg erkendt sig skyldig. Flere forældre var mødt op til retsmødet.

Han har ifølge TV2 Nord forklaret, at han aldrig havde troet, at han ville gøre sådan noget, men at fristelsen blev for stor.

I alt tog han mere end 1300 fotos og en enkelt video. Børnenes blufærdighed blev krænket, og nu skal de have erstatning.

I de tilfælde, hvor antallet af fotos er under 100, skal han betale 5000 kroner. Hvis han tog flere, skal barnet have 8000 kroner, har retten ifølge TV2 Nord bestemt.

Desuden må den 41-årige ikke arbejde med børn og unge i de næste fem år, ligesom det indgår i dommen, at han skal i behandling.

Straffelovens paragraffer om blufærdighedskrænkelse og børneporno er blevet overtrådt. Lovovertrædelserne skete fra juni til september sidste år.