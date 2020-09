Tirsdag opdagede personalet i en børnehave i Aalborg, at en af deres kolleger med sin mobiltelefon tog billeder af et treårigt barn i forbindelse med bleskift. Efterfølgende fandt politiet billeder af yderligere otte børn fra børnehaven på mandens telefon.(Arkivfoto).

Ansat i børnehave tog fotos af treårig under bleskift

En 41-årig ansat i en børnehave i Aalborg er sigtet for at tage billeder af i alt ni børn med sin mobil.

Da en 41-årig ansat i en børnehave i Aalborg tirsdag skiftede ble på et treårigt barn, opdagede hans kolleger, at han tog billeder af barnet med sin mobiltelefon.

Kollegerne kontaktede myndighederne, og kort efter blev den 41-årige anholdt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted i børnehaven Feggersundvej i Aalborg Øst, og Aalborg Kommune har orienteret de forældre, der har børn på institutionen.

Efter anholdelsen fandt politiet flere billeder af yderligere otte børn fra børnehaven og andet børnepornografisk materiale på mandens telefon.

Der er foreløbig ikke noget, der tyder på, at den 41-årige har forgrebet sig fysisk på børnene.

- Det er en sag, som vi ser på med stor alvor, hvorfor vi øjeblikkelig har indledt en større efterforskning af forholdene, udtaler politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek.

I forbindelse med efterforskningen har politiet ransaget mandens bopæl og beslaglagt en række genstande - især elektronik - ligesom man har afhørt den sigtede og en række vidner.

Manden er sigtet for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

- Men nu skal vi efterforske sagen til bunds, og vi vender hver en sten, så vi kan få hele sagen belyst, siger Carsten Straszek i pressemeddelelsen.

- Derfor kan jeg ikke udelukke, at der rejses flere sigtelser, hvis efterforskningen tilvejebringer nye oplysninger.

Til Ritzau fortæller han, at politiet torsdag sammen med kommunen vil holde et møde med forældrene fra børnehaven.

- Vi er klar over, at sådan en sag skaber utryghed og usikkerhed. Derfor vil vi redegøre for sagen, og hvad der kommer til at ske, ligesom vi vil vejlede forældrene i, hvordan de skal gribe situationen an, siger Carsten Straszek.

Den 41-årig blev i første omgang løsladt, men onsdag blev han anholdt igen, og torsdag formiddag bliver han fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.