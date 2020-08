Ansat fængslet for at befamle kvinder i omrejsende tivoli

Fyns Politi måtte sent fredag aften anholde en mandlig medarbejder i et omrejsende tivoli i Svendborg. Manden - en 31-årig rumæner - havde ifølge politiets oplysninger forgrebet sig på tre forskellige kvinder.

Lørdag har manden været fremstillet i et grundlovsforhør, hvor en dommer har besluttet at varetægtsfængsle ham i foreløbig 14 dage.

Han er sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

- Der er en ansat ved det her tivoli, der ser sit snit til at befamle kvinderne, når han skal fastgøre dem til de forskellige forlystelser, de skal prøve.

- Det er i en sådan grad, at vi finder det relevant at anholde ham og sigte ham for blufærdighedskrænkelse, siger vagtchefen.

Overgrebene fandt sted fredag aften omkring klokken 23.30.