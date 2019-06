Ansat blev ramt af lynet: Tilsyn frikender SAS for fejl

Under et kraftigt uvejr om aftenen den 12. juni blev en ansat i Københavns Lufthavn alvorligt kvæstet, da et lyn slog ned på lufthavnens område.

Det fremgår af en besøgsrapport, der er lavet på baggrund af Arbejdstilsynets undersøgelser af ulykken. Ritzau har fået aktindsigt i rapporten.

Arbejdstilsynets konklusion i rapporten er, at den kvæstede mands arbejdsgiver - SAS-selskabet Spirit Air Cargo Handling - ikke har svigtet sine ansatte i forbindelse med det pågældende tordenvejr.

Efter Arbejdstilsynets opfattelse er det ikke dokumenteret, at selskabet "ud fra de foreliggende oplysninger og forhold burde have truffet yderligere foranstaltninger til at sikre de ansatte mod risikoen for lynnedslag ved arbejdet i de udendørs arbejdsområder", fremgår det af rapporten.

Cirka to timer inden ulykken modtog Spirit Air Cargo Handling en sms fra Københavns Lufthavns operationscenter om, at et kraftigt tordenvejr var på vej mod København.

På den baggrund havde selskabet i de efterfølgende timer løbende kontakt med operationscentret om vejrsituationen.

Omkring klokken 22.00 - blot et kvarter inden ulykken - blev der set et lynnedslag syd for en af lufthavnens landingsbaner.

Spirit Air Cargo Handling kontaktede derfor operationscentret i Københavns Lufthavn, hvor det dog blev oplyst, at der ikke skulle være risiko for lynnedslag på lufthavnens område.

På den baggrund og ud fra egne vurderinger valgte selskabet at lade sine ansatte fortsætte arbejdet i de udendørs områder.

Den 58-årige medarbejder blev ramt af lynet klokken 22.16 og faldt om. To kolleger fra lufthavnen ilede til stedet og gav ham førstehjælp.

Efter ulykken blev manden indlagt på Rigshospitalets intensivafdeling. Dagen efter kunne SAS meddele, at hans tilstand var stabil.

Af Arbejdstilsynets rapport fremgår det, at der er en generel aftale mellem Københavns Lufthavn, Naviair, der koordinerer flytrafikken, SAS og Danmarks Meteorologiske Institut om samarbejde ved ekstreme vejrforhold.

I aftalen er der dog ikke taget hensyn til risikoen ved lynnedslag - kun ved meget store nedbørsmængder.

Efter ulykken den 12. juni er der med umiddelbar virkning indført skærpede procedurer i forbindelse med tordenvejr. Herunder vil der blive udsendt en forhåndsvarsel til SAS' selskaber om risiko for "snarlig stop af alle aktiviteter i lufthavnen", når der er tordenaktivitet otte kilometer fra lufthavnen.

Ved tordenvejr fem kilometer fra lufthavnen vil der fremover blive udsendt information om, at alle aktiviteter skal indstilles.