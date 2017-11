Anonymt vidne brugt i sag mod tre mænd fra bandemiljø

Den 22-årige Abdalla Aid Said blev idømt tre et halvt års fængsel, mens den ene af de 21-årige ved navn Mohammad al-Souki er blevet idømt tre års fængsel.

Tre mænd - to 21-årige og en 22-årig - blev torsdag kendt skyldige i at skyde på åben gade i Aarhus 9. juni. Mændene har en stærk tilknytning til bandemiljøet.

Den sidste venter på resultatet af en mentalundersøgelse, før han kan få sin straf.

Et anonymt vidne var et vigtigt bevis i sagen, men det er højst betænkeligt, at vidnet kan få lov til at være anonymt, mener advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den 22-årige.

- Når man står med et anonymt vidne, er man afskåret fra at drøfte med sin klient, om vidnet og min klient har nogle udeståender.

- Et anonymt vidne kan have et rigtigt dårligt forhold til ens klient og kan have alle mulige grunde til at ville have ham i fedtefadet, siger hun.

Sagen begyndte 9. juni sidste år, hvor der blev affyret skud bag Bazar Vest i Aarhus. Østjyllands Politi modtog her en anonym henvendelse, om at der var skudt. Skuddene var ikke rettet mod nogen, og ingen kom til skade.

Den anonyme anmelder kunne ifølge politiet genkende to af mændene og den bil, som de kørte i. Derfor anholdt politiet få timer efter de tre mænd, der nu er blevet dømt i sagen.

Ifølge anklager Jhin Lee har vidnet frygtet for sin sikkerhed, hvis personen stillede sig frem.

- Vidnet havde nogle informationer, som var vigtige for sagen. Vi har haft en række stærke beviser, der passede godt med vidneforklaringen. Derfor mente vi, at det var vigtigt at få med, siger han.

Først afsagde byretten en kendelse om, at vidnet ikke måtte bruges anonymt. Den kendelse omgjorde landsretten dog, og det anonyme vidne må alligevel bruges.

Nu har forsvarerne i sagen bedt om lov til at få spørgsmålet om vidnet til Højesteret. Det er dog Procesbevillingsnævnet, der skal give lov til, at Højesteret kan behandle det.

Hvis Højesteret skulle nå frem til, at det ikke var okay at bruge vidnet, mener Mette Grith Stage, at sagen bør gå om i byretten.

- Jeg mener, at det er vigtigt, at Højesteret tager en beslutning i denne sag og udstikker nogle retningslinjer, siger hun.

Alle tre mænd har gennem sagen nægtet sig skyldige. De to mænd, der torsdag har fået deres straf, har anket til landsretten.