Annie Hall og Godfathers kone

Selv navnet Annie Hall bestod af Diane Keatons kælenavn og første efternavn.

Og hun spillede da også rollen som den flyvske og usikre Annie Hall til perfektion og vandt både en Oscar og en Golden Globe som bedste skuespillerinde for præstationen.

Diane Keaton, der tirsdag den 5. januar fylder 75 år, har spillet med i film og tv-serier i fem årtier og været en af sin generations mest markante filmskuespillere.

Og det er nok hovedrollen i Allens romantiske newyorkerkomedie fra 1977, hun vil blive husket i længst tid for.

Filmen lancerede hende nemlig samtidig som et stilikon. Den drengede tøjstil udødeliggjorde tomboyfiguren for unge kvinder verden over.

Parløbet med Woody Allen var med til at definere starten af Diane Keatons karriere, da en hovedrolle i hans Broadway-skuespil "Play It Again, Sam" blev hendes vej ind i film og tv. Og i øvrigt starten på en kort romance mellem de to.

Kæresteforholdet til Woody Allen varede ikke længe, men de to holdt til gengæld liv i et langt og produktivt professionelt forhold.

I alt spillede Diane Keaton med i syv af hans film i 70'erne, herunder også "Manhattan" og filmudgaven af "Play It Again, Sam" (på dansk "Mig og Bogart").

Der var dog mere i Diane Keaton end bare at være Woody Allens muse.

Hun fik sit første store gennembrud i storfilmen "The Godfather" fra 1972 i rollen som Kay Adams, kæreste og senere kone til Michael Corleone.

Hun var også med i "Godfather del 2" og havde igennem 70'erne og 80'erne desuden mindeværdige roller i film som "Hvor er Mr. Goodbar?" og "Reds".

I 90'erne overgik hun til mere modne roller i film som "Brudens far" og "Ekskonernes klub" og fortsatte med at høste mere popularitet og respekt, end de fleste skuespillere og skuespillerinder tør drømme om.

Diane Keaton er stadig aktiv i Hollywood, primært i komedier, og hun modtog i 2017 American Film Institutes "Life Achievement"-pris for sin lange karriere.

På privatsiden har hun også dannet par med stjerner som Warren Beatty og Al Pacino, men er aldrig blevet gift. Dog har hun adopteret to børn som alenemor.