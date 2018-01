Anna Mee Allerslev kalder kulturen på rådhuset forkert

I et interview med TV2 News siger tidligere beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev, at hun går op i diskussionen om politikeres muligheder og privilegier, samt at hun er glad for, at pressen går politikere efter i sømmene.

Anna Mee Allerslev trak sig fra valgkampen og politik i 2017 efter det kom frem, at hun havde lånt Københavns Rådhus gratis til sin bryllupsreception.

Det affødte en lang række mediehistorier, og det kom også frem, at flere medlemmer af De Radikale i København havde trukket sig, da de ikke følte, at de kunne samarbejde med Anna Mee Allerslev. De følte, at hun skabte et betændt miljø.

- Det er lidt ironisk, for jeg synes, at politikeres muligheder og privilegier er et enormt vigtigt emne.

- Og jeg er for, at medierne holder politikernes i ørerne. Også selv om de gør det på en hård måde. Det skal vi kunne tåle, siger Anna Mee Allerslev til TV2.

Under sagen blev Anna Mee Allerslev også omtalt i medierne for sit forhold til Øens Murerfirma, der havde modtaget kontrakter fra kommunen.

Efter sagerne er det afgjort, at Anna Mee Allerslev ikke har brudt nogle regler. Hun var ikke inhabil i forhold til Øens Murerfirma, og politikerne på rådhuset havde via en aftale indgået mellem dem selv lov til låne rådhuset uden beregning.

For sidstnævnte er reglerne lavet om.

- Det er jeg glad for. De regler var ikke nogle, vi havde talt om eller diskuteret. De var der bare.

- Vi havde en kultur og en tradition på rådhuset, som var forkert. Vi burde have haft en grundig diskussion, siger Anna Mee Allerslev.

I forhold til om hun fortryder sine handlinger, og om hun finder det "unfair", at sagen kostede hende jobbet, siger eksborgmesteren:

- En klog kvinde sagde til mig - og det er noget, jeg har taget til mig - at man kan have ret, men man kan ikke få ret.

- Og jeg bebrejder ikke mig selv nær så meget, som jeg gjorde, da sagen rullede.