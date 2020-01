Anna Libak får nyt job på Weekendavisen

Det skriver hun i et opslag på Facebook, hvor der også står, at hun begynder som udlandsredaktør i midten af februar.

- Men Weekendavisen er jo ingen partipresse, så for at der ikke skal herske tvivl om avisens redaktionelle uafhængighed, har jeg meldt mig ud af partiet Venstre, skriver hun i opslaget.

- Jeg ønsker partiet alt godt, ikke mindst de lokale Venstrefolk fra Gribskov og Hillerød, som jeg er kommet til at holde af, og som altså må finde en anden folketingskandidat og -suppleant.

Da hun fortalte om sit kandidatur i juni 2018 lød det, at hun i et par måneder tyggede på et tilbud om at stille op i Hillerød-kredsen. Til sidste sagde hun ja.

I de job, hun indtil da havde fået tilbudt, måtte hun udtale som talerør for andres interesser, og det var mod hendes vilje.

Desuden havde hun i sin stilling på Berlingske kunnet udtale sig om mange forskellige samfundsspørgsmål.

- Det gik op for mig, at jeg ikke har bestilt andet end at være politiker i ti år uden ansvar. Det er en dyb bekvem situation - at være politiker uden ansvar - og så sagde jeg, nu er det nok, Anna, det går ikke, det er latterligt, at du ikke gider stille op, forklarede hun dengang.

Anna Libak har tidligere været ansat på Weekendavisen, hvor hun blandt andet var samfunds- og litteraturredaktør.

I 2014 skiftede hun til Berlingske, og i slutningen af 2016 trådte hun ind i Berlingskes chefredaktion som konstitueret chefredaktør.

Hun forlod i protest avisen i 2017, som konsekvens af at hun ikke længere skulle være en del af chefredaktionen. På Facebook langede hun ud efter avisens ledelse, som hun mente var topstyret.