Anna Clemensen Bro er 40 år og kan selv

For Anna Bro Clemensen er dramatiker. Hun skriver skuespil.

Den 15. februar fylder hun 40, og hun har allerede i sin karriere fået udmærkelser.

Sammen med Martin Lyngbo skrev hun forestillingen "Forstad", der i 2005 blev belønnet med prisen årets Reumert.

Andre af hendes forestillinger er "Jægergårdsgade", "Love", "Sandholm".

Hun fik i 2014 igen en Reumert for Årets Dramatiker for "Varmestuen".

Anna Bro Clemensen har i et interview sammen med sin mor i Alt for Damerne fortalt, at hun nærmest voksede op på teatre på grund af sine forældre.

Hun sov på sofaer i teatre, hun var med til utallige prøver.

Hjemme blev der øvet monologer og talt teater.

- Teater og kunst har bare altid været måden, vi kommunikerede på hjemme hos os, siger hun i interviewet.

Hun fortæller også, at selv om hun er gået ind i samme branche som forældrene, så handler det om at finde sin egen plads.

- Man skal ud og finde sine egne ben, og så kan man faktisk komme tilbage og måske endda få et tættere forhold, end man havde, da man var barn, fordi den ene ikke er afhængig af den anden på samme måde.

Anna Bro Clemensen har en datter med Pilou Asbæk.

I øvrigt medvirker hun i DR's igangværende serie om familien Asbæk.