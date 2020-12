Anmelderne tager pænt i mod ny julekalender uden nisser

To ting bemærker anmelderne, efter at have set de første afsnit af DR's nyeste julekalender "Julefeber".

Hos Jyllands-Posten mener man dog ikke, at det gør noget.

- Natasha Arthy og Rune Schjøtts fornemt iscenesatte og velskrevne julekalender lader til at have alt det, en julekalender skal have.

- "Julefeber" er vanvittigt smuk, skriver anmelder Katrine Sommer Boysen og kvitterer med fem ud af seks stjerner.

Julekalenderen handler om familien Svensson bestående af far, søn og datter. Moren har de mistet, og ligeså deres lejlighed som faren har mistet til en lånehaj. Derfor må de bo på loftet af Det Kongelige Teater, der er farens arbejdsplads.

Hos Politiken roses serien for sit mod, og for ikke at vælge den konservative idylliske julekalendervej.

- Faktisk går Arthy skridtet længere ved nærmest aldeles at undgå nisserier og diverse mytologiske elementer til fordel for en benhård historie om en reduceret, udsat familie, der må se deres jul i fare, skriver anmelder Henrik Palle.

Han mener, der er en chance for, serien kan få kritik på grund af de manglende julevæsner med røde huer.

- Folk vil almindeligvis have nisser og halløj i metermål i december. Skulle det gå galt med den folkelige anerkendelse, er der altid muligheden for at blive kult, vurderer Henrik Pallesen.

Han giver kalenderen fire stjerner ud af seks.

Hos Berlingske savner anmelder Sarah Iben Elmbjerg noget andet end den triste og grå stemning, som hun mener er omdrejningspunktet i de første afsnit.

- Det virker som om, at julekalenderens grundsætning om, at det skal være rigtig skidt, før det bliver godt, har fået et ekstra lag kanel i år, skriver hun.

Selv om hun, efter et år med pandemi og restriktioner, havde håbet på andet end fattigdom og nedtur i de første afsnit af årets julekalender, giver hun også "Julefeber" fire stjerner.

Hun tillader sig dog at savne netop en ting.

- Man skal være rimelig hårdkogt for ikke at ønske sig, at der dukker en enkelt lille nisse frem bag en af kalenderens 24 låger.