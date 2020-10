Anmeldere storroser Trine Dyrholm i vellykket ny krigsfilm

- Det hele er instrueret med superb visuel sans og ferm tæft for fortællingens energi, som kendetegner den spændende, men også seriøse og spektakulære filmfortælling, vi for det meste forbinder med Steven Spielberg, skriver anmelderen.

I filmen spiller Trine Dyrholm sønderjyden Erna, som i 1918 under Første Verdenskrig forklædt som mand drager til fronten for at redde sin enfoldige søn, Kalle, hjem.

Også Berlingske-anmelder Sarah Iben Almbjerg er begejstret for dramaet, som er en filmatisering af Erling Jepsens roman af samme navn.

Hun giver filmen fem ud af seks mulige stjerner.

- En stor del af filmen foregår ved fronten, men selv om vi aldrig for alvor kommer op af den mudrede skyttegrav, lykkes det at skabe en gribende fortælling om et underbelyst kapitel i den danske historie, skriver Berlingskes anmelder.

Også hun fremhæver Trine Dyrholms præstation.

- Dette er i høj grad Trine Dyrholms film, og der sker mere i hendes ansigt end på mange storslåede slagmarker, lyder bedømmelsen.

Katrine Sommer Boysen har anmeldt filmen for Jyllands-Posten. Ifølge hende er det blevet til en "både varm, sjov og rørende film om en kvinde, der tager hånd om sin egen skæbne".

Det lykkes dog ikke helt instruktør Henrik Ruben Genz at finde balancen mellem humor og alvor, mener anmelderen, som kvitterer med fire af seks stjerner.

Katrine Sommer Boysen finder i sine spalter også roserne frem til Trine Dyrholm.

- Vidunderlige Dyrholm gør Erna til en kvinde, man har lyst til at følge hele vejen til østfronten og tilbage igen, skriver hun.

Hun giver - ligesom de øvrige anmeldere - også positive ord med på vejen til Ulrich Thomsen og Anders W. Berthelsen, som begge har fremtrædende biroller.

Politikens anmelder Kim Skotte er mindre tilfreds med filmen end sine kolleger. Han giver den tre af seks hjerter, selv om han kalder dramaet for "glimrende filmhåndværk".

- Jeg har sådan set kun ét problem med "Erna i krig". Jeg har så svært ved at tro på den, skriver han.