Anmeldere roser Løkke-bog for at sætte dagsorden fra kulissen

Udgivelsen af den tidligere statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussens bog "Om de fleste og det meste" har ikke ligefrem skabt begejstrede reaktioner i Venstre.

Men læser man avisernes anmeldelser lyder dommen, at Løkke har skabt en velskrevet og underholdende politisk erindringsbog.

Berlingskes anmelder Jarl Cordua mener, at bogen tegner til at blive "dette års helt store politiske bogudgivelse" og giver den fem ud af seks stjerner.

- Engagementet og overblikket som "samfundssnedker" brænder igennem til læseren, og den velskrivende forfatter iblander de knivskarpe analyser med humor i form af en let skjult sarkasme, skriver han.

Også Politikens chefredaktør, Christian Jensen, giver bogen fem ud af seks hjerter. Han kalder udgivelsen en "vigtig bog", som viser, at Løkke fortsat "kan sætte dagsordenen fra kulissen".

- Lars Løkke Rasmussen har skrevet en fremragende, springende og charmerende erindringsbog, hvor han gør sig selv til dansk politiks største cliffhanger, skriver Christian Jensen.

Han henviser til, at Løkke afslutter bogen med at lufte sin tvivl om, hvorvidt han skal forsøge at gøre et politisk comeback.

Jyllands-Postens anmelder Jette Elbæk Maressa ser således også bogen som én lang jobansøgning, der skal kvalificere Løkke til en politisk genfødsel.

Hun giver fire ud af seks stjerner til bogen, som hun betegner som "god" og "undertiden med en dejlig, befriende selvironi".

- Men desværre også uden egentlig selvkritik, lyder anken.

Informations anmelder Lars Trier Mogensen mener, at bogen er præget af for meget selvmedlidenhed.

- Hævntørsten raser retningsløst rundt i Lars Løkke Rasmussen nye erindringsbog, hvor han fremstiller sig selv som et miskendt geni, der er blevet forrådt af sine nærmeste, skriver han.

- Han tør dog ikke for alvor føre sit ønske om revanche igennem, og bogens mange anekdoter ender derfor med at få et tragisk skær.

Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, er noget mere begejstret. Han mener, at Løkke fremstår "iskold, bitter og ude på noget".

Men bogen er en "hæsblæsende tour-de-force, som alle politiknørder vil og bør sluge", mener han og kvitterer med fem ud af seks stjerner.