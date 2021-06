Anmeldere kalder dansk EM-sang fængende men uoriginal

Hos Jyllands-Posten bliver sangen kaldt fængende, men samtidig dybt uoriginal, og anmelderen mener ikke, at "teksten er en konfirmationssang værdig".

- Det er hyggeligt og lyder ganske tilforladeligt. En fodboldsang skal først og fremmest være catchy, og her udmærker "Danmarks Dynamite" sig med en uhyre simpel og svært fængende melodi.

- Men så er der ikke mere at komme efter. Originaliteten er ikke-eksisterende, og det kan være vanskeligt at skelne sangen fra mange af de øvrige - mere eller mindre vellykkede - slutrundesange, der er udkommet gennem årene, skriver avisen.

Jyllands-Posten giver sangen tre af seks stjerner.

Hos Politiken er der givet fire af seks stjerner. Avisens anmelder kategoriserer sangen som "mere schlager end symfoni" og mener, at man bliver "rød og hvid i hele hovedet af den her sang".

- Den her sang er designet som en energidrink, der hældes direkte ned i øret, når den bliver spillet i radioen, skriver Politiken.

I Ekstra Bladet betegner anmelder Thomas Treo Alphabeats nummer som "et selvmål" og en "tabersang". Sangen får to af seks stjerner.

- Popgruppen fra Silkeborg plejer ellers at være ganske ferme til at skrue en ørehænger sammen, men som så mange før dem forveksler de folkelighed med at være bøvet, og til tonerne af et stampende glambeat marcherer skæringen i egne netmasker som et pinagtigt selvmål, skriver han.

Forsanger Stine Bramsen fra Alphabeat har udtalt, at popgruppen er klar over, at det er svært at gøre alle glade med en fodboldsang.

- Man ved, at der kommer til at være en masse mennesker, der synes, den er megadårlig - lige meget hvor god den er. Det er jo skræmmende.

- Men det er også det, der giver drivet. Og en bunden opgave, der havde noget adrenalin i sig, var lige præcis det, vi havde brug for, sagde hun til Ritzau Fokus.