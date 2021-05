Anmeldere: Lyden stjæler billedet i et mirakel af en film

Og ikke kun fordi at filmens danske klipper Mikkel E.G. Nielsen for nylig blev hædret med en Oscar, understreger Ekstra Bladets anmelder, som tildeler filmen avisens maksimale fem stjerner.

- "Sound of Metal" lyder måske som et popcorn-drøn af en heavyfilm, men den er allermest et stille og yderst originalt værk om at miste og finde mening i det tabte, skriver avisen.

Filmen, der handler om trommeslageren Ruben, som pludseligt mister sin hørelse, modtog også en Oscar for bedste lyd.

- Man behøver altså på ingen måde være døv for at identificere sig med høretabet, den er jo netop klippet og redigeret, så man tror, den er gal med ens egne ører. Det føles autentisk på en virkelig fascinerende måde, står der videre Ekstra Bladet.

Information betegner filmen som en "forbilledlig historie om at finde ind til kernen i livet og lykken".

- Det er Sound of Metals brillans, at den også lydligt formår at fortælle historien om et menneske, der mister den verden, han kender, og må genopfinde hele molevitten, skriver avisen, som ikke anvender stjerner.

Både DR, Politiken, Soundvenue og Børsen giver fem ud af seks stjerner.

DR's anmelder svinger sig op til at betegne filmen som et "mirakel".

- Jeg kan ikke finde nogen bedre beskrivelse til en oplevelse, der åbner verden, forandrer den og får den til at stå skarpere, stærkere, mere intens lige der for øjnene og ørerne af én.

- Det er ikke en film, der glimrer ved virtuose fortællekneb, geniale løsninger eller fede kameravinkler. Dens mirakel ligger i rejsen langt ind under huden på trommeslageren Ruben.

Ifølge Politiken stjæler lyden billedet i en "begavet og klog film".

- I dette tilfælde har den danske Oscar-vinder Mikkel E.G. Nielsen haft alt det gehør og al den rytmesans, der skal til, for at filmen om en musiker også rent faktisk føles musikalsk.

Soundvenues anmelder konstaterer, at filmen har rumsteret i hans hoved siden første gennemsyn.

- Måske er det fordi, at Riz Ahmed leverer en uafrystelig præstation som den drevne trommeslager Ruben.

-Eller fordi filmens brug af lyd er et ubønhørligt angreb på sanserne, man aldrig glemmer.

Børsens anmelder mener, at lyden og klipningen alene gør filmen til "en uforglemmelig oplevelse".

- Oplevelsen er vild, når filmen fanger intensiteten på scenen og efterfølgende formår at få publikum ind i en verden, hvor man på egen krop og med egne ører oplever, hvordan det er at miste hørelsen.