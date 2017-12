Anmelder om Claes Bang: Han ville være en nydelig Bond

Det er en kæmpe bedrift, at den danske skuespiller Claes Bang lørdag som den første dansker vandt en European Film Award for bedste mandlige hovedrolle i filmen "The Square".

- Det er rigtig stort for ham.

- Han har jo en relativ upåagtet karriere bag sig, og han har nok lidt under det danske syndrom med, at man er svær at tage seriøs, når man ligner en, der er udsendt af Dansk Herremoderåd, siger han.

Claes Bang spiller hovedrollen i det satiriske drama, hvor han er kurator for et kunstmuseum, som har en ny udstilling på vej.

Det er hans første store rolle i en international produktion. Men det bliver langt fra den sidste, vurderer Kim Skotte.

- Han er en dygtig skuespiller, han ser godt ud, og så taler han noget rigtig flot engelsk. Det ville undre mig meget, hvis ikke det væltede ind med tilbud, som han før aldrig havde forestillet sig, siger han.

Siden filmen bragede igennem ved filmfestivalen i Cannes, har rygterne om Claes Bang som James Bond taget til.

- Han ville være en nydelig James Bond. Om han kan slås, ved jeg ikke. Men tanken er da sjov, og det er jo ikke, fordi de oplagte Bond-kandidater står i kø, lyder vurderingen fra Kim Skotte.

Filmen løb med hele seks priser ved prisuddelingen i Berlin lørdag. Den blev blandt andet udnævnt til bedste film og bedste komedie.

Filmens svenske instruktør, Ruben Östlund, fik ved samme lejlighed også en pris for bedste manuskript og for bedste instruktion.

Nu er vejen banet for en Oscar. Dog ikke for Claes Bang, men for selve filmen.

- Det er jo meget sjældent, at skuespilpriserne går til ikke-amerikanske film.

- Men "The Square" er vinder af Guldpalmen og European Film Awards, og så ligger man altså lunt i svinget, siger Kim Skotte.

Oscar-showet finder sted i Los Angeles 4. marts. Nomineringerne offentliggøres 23. januar.