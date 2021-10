Anmelder: Flugt har gode chancer for oscarnominering

- Det, der er specielt ved "Flugt", er jo, at den fuldstændig bryder forestillingen om, hvad en film egentlig kan være. Fordi man netop ikke er vant til, at man tegner en dokumentar.

Filmen er en animeret dokumentar lavet af instruktør Jonas Poher Rasmussen.

Den handler om instruktørens gymnasieven Amins flugt fra Afghanistan til Danmark for 25 år siden.

Casper Hindse mener, at filmen har gode chancer for at blive nomineret i kategorien Bedste Internationale Film.

- Den har været meget populær i USA, der hvor den er blevet vist, og den har de gode branchemedier i ryggen, som synes, at det er en rigtig god og nyskabende film.

- Den taler ind i en tid, hvor mange mennesker flygter rundt omkring i verden, og den har allerede fået stor opmærksomhed i USA, siger Casper Hindse.

I begrundelsen fra den danske oscarkomité lød det også, at "Flugt" er en nuanceret film, der har både samfundsmæssig og eksistentiel dybde.

Komitéen begrundede også valget med, at brugen af animation, musik og realfilm er så godt afstemt, at man sanser rædslen undervejs i Europa.

- Det er sjældent, at vi har set animationsfilm tage så barskt et emne op og samtidig gøre det klart, at det er virkeligheden, vi sidder og ser på, siger Casper Hindse.

Selv blev Casper Hindse meget påvirket af filmen.

- Jeg blev blæst bagover i biografsædet.

- Den her fortælling om en ung afghaners vej til Danmark er for mig at se en humanistisk milepæl i dansk film. Vi har ikke fortalt film på den her måde før. Vi har ikke så rørende kunne fortælle en flygtnings historie i dansk film før, siger han.