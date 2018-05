Anlægsbudget skiller KL og regeringen i økonomiforhandlinger

Det siger Jacob Bundsgaard (S), formand for KL, efter at forhandlingerne tirsdag er indledt.

- Vi står ganske langt fra hinanden i udgangspunktet. Nu har vi fået ridset banen op og fået vendt en række af de temaer, vi skal drøfte over den kommende tid, siger han.

En af de ting, som skiller parterne, er det kommunale anlægsbudget, der er udgifterne til for eksempel nye veje og skoler.

Her mener KL, at der næste år er brug for 21 milliarder kroner, mens regeringen har spillet ud med 17 milliarder kroner, som er rammen for 2018.

Finansminister Kristian Jensen (V), der forhandler for regeringen, er enig i, at parterne står langt fra hinanden.

- Vi kan se, at kommunernes likviditet er rekordhøj - den nærmer sig 50 milliarder kroner, og det synes vi, er et meget, meget højt tal.

- Derfor mener vi ikke, at der er behov for at fortsætte det likviditetstilskud, som vi har kendt hidtil, siger han.

Begge forhandlere håber dog på at nå en aftale.

- Jeg tror, at både KL og regeringen har en klar interesse i at indgå en aftale i stedet for at lade det være op til Folketinget at styre, siger Kristian Jensen.

Forhandlingsparterne mødes igen 22. maj.