Anklaget i sag om udbytteskat gav store beløb til venner

Forretningsmanden, 47-årige TD, er anklaget for sammen med den sagsbehandler i Skat at have svindlet Skat for 37,4 millioner kroner. Samtidig skal han have bestukket den ansatte i Skat med i alt cirka to millioner kroner, hævder Bagmandspolitiet.

Den tidligere ansatte i Skats udbyttekontor nægter sig skyldig og demonstrerer for dommeren og de to domsmænd, at vennen i USA også var gavmild overfor andre. Heriblandt en tømrer. Denne fik i alt 414.000 kroner fordelt i klumper på for eksempel 20.000 kroner, 50.000 kroner og 95.000 kroner.

- Han hjælper mig, fordi jeg havde problemer, siger vidnet. Hans firma var i fare for at måtte lukke. En del af beløbet er dog betaling for arbejde, han havde udført for TD. Præcist hvor stor en del, kan han dog ikke redegøre for.

- Han siger, at han ikke behøver at få pengene igen. Jeg er jo kun taknemmelig for det, forklarer tømreren.

Undrer du dig over, at han havde de penge, vil en af anklagerne vide.

- Jeg ved bare, at han havde solgt sit distributionsfirma i Birkerød og havde tjent mange penge, svarer han.

En anden af TD's bekendte, der er chef for en butik, fik også pæne sjatter, som løb op i 350.000 kroner. Her var der tale om et lån.

Denne kammerat har til politiet sagt, at TD havde fortalt ham, at han havde arvet penge, fremgår det af en politirapport, der læses op i retten.

I et tidligere retsmøde har TD selv forklaret, at 28 millioner kroner på hans konto i den amerikanske Bank South stammede fra gevinster i pokerturneringer, han havde deltaget i i USA og Canada.

Den anklagede man fra Skat har afvist al snak om, at de to millioner, han modtog, var bestikkelse. Det var betaling for konsulentbistand.

Mandag er bevisførelsen i sagen slut. Onsdag vil en af anklagerne og de to forsvarere komme med deres afsluttende indlæg, før retten trækker sig tilbage for at afgøre, om de to tiltalte er skyldige.