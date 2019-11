Anklagere vil have maksimal straf for at støtte Islamisk Stat

En af mændene er tyrkisk statsborger, og han bør udvises, lyder det fra den anden anklager i sagen, senioranklager Kristian Kirk.

Han, der er 31 år, er født og opvokset i Danmark. Med hustruen har han to små børn. Mandens to søstre har i øvrigt valgt at tilslutte sig Islamisk Stat.

Påstanden om sanktionen til de tre mænd kommer på banen efter et markant nederlag til anklagemyndigheden. Retten har afvist at finde dem skyldige i den alvorligste bestemmelse om terror, hvilket anklagemyndigheden havde bedt om.

Mændene, der kaldes underviseren, cykelhandleren og chaufføren, er kendt skyldige i at have fremmet en terrororganisations virksomhed. Det er i strid med straffelovens paragraf 114 e. Her er strafferammen fængsel i seks år. Og det er netop, hvad retten skal nå frem til, lyder det fra Sidsel Klixbüll.

- Først skal vi se på de formildende omstændigheder, siger hun og gør en kort pause, før hun fortsætter:

- Dem er der ingen af.

Derimod er der meget, som taler for den hårdest mulige sanktion, mener senioranklageren.

- Hvis ikke de tiltalte havde leveret disse genstande, ville Islamisk Stat ikke have fået øjne fra luften. Det ændrede hele Islamisk Stats krigsførelse. Man gik fra mere eller mindre tilfældige angreb til mere planlagte angreb med større skader, siger Sidsel Klixbüll.

Underviseren har haft en koordinerende rolle og står ifølge hende til fængsel i seks år. De to andre bør straffes med fem eller seks år, lyder det.

Men advokat Jesper Storm Thygesen, der forsvarer underviseren, en 31-årig mand med palæstinensisk baggrund, kan derimod sagtens få øje på formildende omstændigheder.

- Er udstyr for 135.000 kroner leveret over fire måneder det værste, I overhovedet kan forestille jer, at man kan støtte en terrororganisation med? Selvfølgelig ikke, siger han.

Den dømte har været udsat for et alt for langvarigt forløb. Det strakte sig fra april 2014, da politiet fandt et helt centralt bevis hos ham, et usb-stik, mener advokaten.

Tiltalen blev først rejst i år. Dermed er der sket en krænkelse af menneskerettighederne, og resultatet bør være fængsel i et år og seks måneder - hvoraf en del bør gøres betinget, lyder det.

Dommen afsiges 6. december.