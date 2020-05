Anklagere har sendt stor bølge af straffesager til domstolene

Årsagen er, at mange anklagere på grund af aflyste retsmøder har haft ekstra tid til at udfærdige anklageskrifter og rejse tiltale.

Fra uge 12 til 18 har retterne modtaget 9299 nye straffesager, og det er 14 procent flere end i samme periode sidste år.

Oplysningen om den ekstraordinært høje bølge med nye sager fremgår af en orientering, som Justitsministeriet har sendt til Folketingets retsudvalg.

Hos Foreningen af Offentlige Anklagere er reaktionen blandet.

- Det er dejligt for os, siger Line Scharf, der er foreningens formand. For dermed viser det sig, at juristerne har kunnet grave sig ned i flere af politiets efterforskninger, som lå og ventede på en stillingtagen.

- Men det er også bekymrende, for det kan jo give en yderligere sagsophobning ved domstolene, siger hun.

Medlemmerne af retsudvalget har også fået andre informationer om situationen ved domstolene.

For eksempel at antallet af afsluttede straffesager er blevet lidt mere end halveret fra uge 12 til 18.

Faldet udgør næsten 5000 straffesager, og de udgør en ekstraordinær pukkel, som der skal findes tid og kræfter til at behandle.

Oveni denne udfordring skal altså lægges resultatet af, at anklagerne som nævnt har haft tid til at rejse flere tiltaler end normalt.

- Der bliver travlt, konstaterer anklagernes formand, Line Scharf.

I øvrigt viser de grafer fra Domstolsstyrelsen, som politikerne er blevet præsenteret for, at byretterne under krisen har været i stand til at afslutte lidt flere civile sager end sidste år.

Samtidig har borgere og advokater i perioden, hvor en stor del af de normale samfundsaktiviteter har været suspenderet, sendt langt færre stævninger i civile sager til den lokale byret.

Faldet er på 55 procent. Det er de såkaldte småsager med krav op til 50.000 kroner, som der er markant færre af.