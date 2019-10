Anklagere beskylder terrortiltalte for løgne og dækhistorier

For mere end fem år siden fandt betjente et usb-stik, da de anholdt en mand med palæstinensisk baggrund i sagen om drabsforsøget på forfatteren Lars Hedegaard.

Det udgør trumf-kortet, som stikker de løgne og dækhistorier, som to af de tre tiltalte mænd i sagen er kommet med, lyder det fra senioranklager Sidsel Klixbüll.

På stikket er der især et nøje regnskab over indkøb til Islamisk Stat i 2013 og 2014. Og dette er sammen med mails og andet materiale nok til, at nævninger og dommere skal finde de to skyldige.

- Deres fremgangsmåde i forbindelse med indkøbene er notorisk suspekte, og deres forklaringer om indkøbene er utroværdige, siger hun.

Efter 15 retsmøder med afhøring af de tiltalte og en stribe vidner samt fremlæggelse af dokumenter, er hendes konklusion klar:

- Vi mener, at stort alt det, der er beskrevet i anklageskriftet, er bevist.

Manden med palæstinensisk baggrund, der er blevet kaldt underviseren, har nægtet at have med usb-stikkets indhold at gøre. Han havde fået det overdraget af en mand i Tyrkiet i april 2014, har han sagt.

- Han transporterede et meget betændt usb-stik til Danmark, siger senioranklager Sidsel Klixbüll og nævner, at det også indholdt en bombemanual og drone-videoer.

At usb-stikket har været åbnet på hans computer, tillæger hun meget stor vægt.

Underviseren har sagt, at han ikke anede noget om, at indkøb af små hobbyfly skulle til Islamisk Stat. Efter hans opfattelse skulle de bruges til at beregne vindforhold ved vindmøller.

Den tredje mand i sagen, der kaldes chaufføren, er tiltalt for at have taget over, da de to andre ifølge anklagemyndigheden på grund af politiets interesse følte sig tvunget til at give slip på opgaven med at forsyne Islamisk Stat med udstyr.

Denne mand, der er tyrkisk statsborger med kurdisk baggrund, blev nøje overvåget af PET. Og beviserne for, at han stillede sig til rådighed for terrororganisationen, er overvældende, mener den anden anklager, senioranklager Kristian Kirk.

- Det siger han jo selv i bilen, bemærker han og henviser til en frustreret besked, som blev aflyttet i en bil.

"Jeg gider ikke lave om på ordren hundrede millioner gange. Jeg er fuld af respekt for, at man er dernede (...) Men forstå mig ret, det betyder ikke, at andre bare skal være æsler."

Denne tiltalte anklages blandt andet for at have skaffet gasmaskefiltre, der skulle modstå nervegas og sarin, samt avancerede kameraer til IS.

Ved indkøb optrådte han blandt andet med en afdød syrienkrigers identitet, andre gange brugte han navne som Adam og Allan. Anklageren taler om hans "konspiratoriske og sikkerhedsbevidste adfærd".

Med til anklagerens billede hører også, at chaufføren tilsyneladende ikke forsøgte at få sine to søstre, der begge frivilligt var rejst til IS i Syrien, til at komme hjem til de nervøse forældre.

Forsvarerne får ordet fredag. Rettens afgørelse ventes sidst i november.