Anklagere: Arbejdspres fører til frifindelse af skyldige

Skyldige personer slipper for straf, fordi arbejdspresset på anklagemyndigheden er for stort.

Tilsynet har givet Københavns Politi et påbud på grund af dårligt arbejdsmiljø for anklagerne på Station Bellahøj.

Ifølge Arbejdstilsynet er der risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed i tre advokaturer på Bellahøj, hvor 75 anklagere arbejder med sager om blandt andet vold og tyveri.

Et tilsynsbesøg i juni har afsløret, at der er alvorlige problemer. Ritzau har tirsdag fået en kopi af afgørelsen fra Arbejdstilsynet. Og her fremgår det, at anklagerne ikke har nok tid til at forberede sager, inden de skal i retten.

Det betyder blandt andet, at de oplever at få skæld ud fra dommere og forsvarsadvokater. Det har sågar betydning for enkelte sagers udfald.

- Der er ifølge de ansatte eksempler på frifindelser i sager, der burde føre til domfældelse, lyder det blandt andet.

Derudover meldes der om fejl i anklageskrifter.

Over for Arbejdstilsynet har ledelsen tilkendegivet, "at der løbende sker mindre fejl, der skal rettes op på med en berigtigelse, men at det er sjældent, at der sker sagsbehandlingsfejl med betydning for udfaldet af en sag".

I en trivselsmåling har de ansatte sagt, at der er et misforhold mellem antallet af arbejdsopgaver og tiden, der er til at løse dem.

Arbejdstilsynet fremhæver desuden, at der er mange uerfarne anklagere med en erfaring på mindre end tre år. Det gælder for 50 ud af de 75.

Tidligere har Arbejdstilsynet givet påbud, som drejer sig om forholdene for anklagere, der arbejder med sager om tung, organiseret kriminalitet i Særlig Efterforskning Øst.

Tidligere har tillidsmanden sagt til Ritzau, at der på arbejdspladsen er "massive stress-symptomer".

- Medarbejderne har ondt i maven og søvnproblemer. Nogle fortæller, at de har svært ved at huske, og at de har svært ved at komme ned i gear efter arbejde, har Martin Dahl Fuglsang tidligere sagt.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet handler om, at ledelsen skal sikre, at "stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed", hedder det i afgørelsen.

Påbuddet skal være efterkommet senest til juni.