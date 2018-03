Anklager viser makabre videoer i retssag mod ubådsbygger

Først bliver en animationsvideo vist, hvor en kvinde får skåret halsen over, mens en mand filmer det. Filmen siger imidlertid ikke ubådsbyggeren noget. Han har aldrig set den før, fortæller han i Københavns Byret.

Animationsvideoen bliver vist, selv om Peter Madsen raser over visningen, som også kan ses af tilhørerne i retten.

- Hvis du var anklager i en narkosag, ville du jo heller ikke bede dommeren om at prøve kokainen, siger Madsen.

Imens videoen bliver vist, gør han alt, hvad han kan, for ikke at kigge på sin skærm i retten.

Efterfølgende afspiller anklageren endnu en video i retten. Denne gang er det dog en video med en rigtig kvinde, og den vises kun for forsvareren, anklageren, rettens medlemmer og den drabstiltalte.

Ifølge anklageren har Peter Madsen set den om natten, inden han den efterfølgende aften mødte Kim Wall. Videoen dukkede op, efter at Madsen søgte på blandt andet halshugning og smerte.

Anklageren spørger, om det ikke er påfaldende, at Madsen har set sådan en video, kort tid inden han mødes med journalisten Kim Wall, som han er tiltalt for at have slået ihjel på sin ubåd i august sidste år.

- Det forekommer, at jeg en gang imellem har søgt efter materialet og set det af nogle grunde, der er emotionelle, siger han og holder fast i, at Kim Wall døde i en ulykke.

Anklageren fortæller derimod, at Kim Wall muligvis døde af halsoverskæring.

Efter afspilning af den tredje video med spidning af kvinder spørger anklageren, om det ikke er påfaldende, at Madsen har sådan en video, når han er tiltalt for at have mishandlet og dræbt en kvinde.

- Det er relevant på samme måde, som Olsen Banden er relevant i en bandesag, svarer han.

Onsdag er anden dag i retssagen mod Peter Madsen, og hele dagen er sat af til hans forklaring. Ved første retsmøde den 8. marts begyndte anklagerens udspørgen af ubådsbyggeren.

Peter Madsen nægter drab, men erkender partering. Han forklarede ved første retsmøde, at Kim Wall blev kvalt af varm udstødningsgas i ubåden, mens han selv var på dækket.