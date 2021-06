Anklager vil nuppe bilen fra vanvidsbilists kæreste

Må politiet konfiskere en bil fra en, som intet har gjort galt ud over at låne øsen til en vanvidsbilist?

Hændelsen skete, kun tre dage efter at en ny regel trådte i kraft, hvor politiet må beslaglægge en bil, der er blevet brugt til vanvidskørsel, med henblik på konfiskation.

Derfor står kvinden nu til at miste sin sorte Mazda CX-3. Det er ikke mere end ti måneder siden, at hun måtte låne knap 200.000 kroner for at købe den.

Og så har hun desuden allerede manglet bilen, siden politiet beslaglagde den.

- Jeg synes virkelig, at de to sidste måneder har været hårde. Jeg er selvstændig, så jeg har været afhængig af at komme på arbejde. Det kunne være meget rart at have bilen, når jeg skal på barsel, sagde kvinden under et retsmøde torsdag i sidste uge.

Hendes 36-årige kæreste har allerede erkendt, at han kørte langt over hastighedsgrænsen, og at det ikke er umuligt, at han har kørt 108 kilometer i timen. Det har politibetjenten, der stoppede ham, også vidnet om i retten.

Parrets forsvarsadvokat, Dorthe Fuglsang, mener, at det vil være en krænkelse af den grundlovssikrede ejendomsret, hvis politiet får held med at konfiskere bilen fra en, der ikke har gjort noget galt.

Hende og anklager strides desuden om, hvorvidt bilen overhovedet tilhører kæresten, eller om den de facto er fællesejet. Udbetalingen til bilen er sket efter et salg af parrets gamle fællesbil, og både manden og kvinden betaler til bilen, omend kvinden betaler mere end manden.

Får politiet succes med at konfiskere bilen, ryger bilen på politiauktion, og pengene fra salget går i statskassen.

Rigspolitiet kunne den 3. juni oplyse, at 171 biler er beslaglagt med henblik på konfiskation siden den 31. marts. Af dem er 70 ejet af en anden person end bilisten.