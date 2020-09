Artiklen: Anklager vil have højere straf for svindel med coronapakke

En fordobling af straffen er ikke nok i den første straffesag om svindel med hjælpepakkerne i forbindelse med coronakrisen.

Det mener anklagemyndigheden, som har besluttet at anke Københavns Byrets dom i sagen mod en 29-årig mand til Østre Landsret.

Kravet er skærpelse af straffen, oplyser anklagemyndigheden.

Manden har tilstået, at han uberettiget forsøgte at score 427.500 kroner, da han søgte Erhvervsstyrelsen om lønkompensation for fem opdigtede ansatte. Den dømte driver et firma med udlejning af varebiler.

Normalt straffes for eksempel socialt bedrageri i den størrelsesorden med seks til otte måneders fængsel. Ofte gives betinget fængsel med samfundstjeneste.

Byretten landede 19. august på ubetinget fængsel i et år og seks måneder, altså en fordobling i forhold til retspraksis.

Men dommeren mente ikke, at der var tale om bedrageri under særligt skærpende omstændigheder. Det kræver som en tommelfingerregel, at beløbet er over 500.000 kroner.

Resultatet på halvandet år er den maksimale straf i den bestemmelse i straffeloven, som byretten gik ud fra.

Men nu får Østre Landsret altså på grund af anklagemyndighedens anke mulighed for at vurdere sagen.

I april stemte et flertal i Folketinget for en hastelov, som gør det muligt at straffe svindel med hjælpepakker langt hårdere end ellers. Der er åbnet for en firedobling af straffen.

Tirsdag tog Københavns Byret fat på en anden sag om samme type svindel, men her afsiges først dom i oktober.

Og onsdag er endnu en virksomhedsejer blevet anholdt og sigtet for svindel for over 220.000 kroner med hjælpepakkerne. Han vil onsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør. Det oplyser Københavns Politi.

Bagmandspolitiet har modtaget over 100 anmeldelser om svindel med hjælpepakkerne.