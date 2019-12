Anklager vil have hårdere straf til Jakob Scharf

Landsdommere og domsmænd skal også tage stilling til, om Jakob Scharf med sine udtalelser risikerede at svække PET's mulighed for at hindre og opklare terror og andre alvorlige forbrydelser, påpeger anklageren.

Torsdag briefer han retten om, hvad PET er sat i verden for. Rigets sikkerhed og opretholdelse af samfundsordenen skal beskyttes.

- Vi er samfundsmæssigt set oppe på den helt store klinge, når det gælder opgaven. Det er ikke cykeltyverier, det handler om. Det er vores demokrati og samfundsorden, PET har til opgave at beskytte, siger Jakob Berger Nielsen.

- Det er en helt særlig institution i samfundet, tilføjer han.

Hvis oplysninger om arbejdsmetoder, viden og samarbejdspartnere kommer frem i offentligheden, kan PET blive svækket.

- Hvis PET ikke får informationer, er der selvsagt en risiko for, at PET ikke kan løse sin opgave tilstrækkelig effektivt - nemlig at passe på os alle sammen, siger vicestatsadvokaten.

En af hans pointer er, at "særlige hensyn til fortrolighed knytter sig til efterretningstjenestens virksomhed".

Tidligere skrev Københavns Byret i høj grad under på udsagnet om, at der ikke gives megen plads til at udtale sig om PET. Det er der flere eksempler på i dommen, der blev afsagt i januar.

Selv når Jakob Scharf i bogen lægger blot en smule til de oplysninger, som allerede har været fremme offentligt, blev han fundet skyldig.

I terrorsagen fra Glasvej i København var det således i forvejen nævnt i offentlige retsmøder, at en mistænkts kuffert blev ransaget hemmeligt i Københavns Lufthavn.

I bogen bemærker han, at paskontrollen er en god lejlighed til at kigge nærmere på folk, og at PET under hemmelige ransagninger i lufthavnen normalt vil være optaget af at kigge i folks håndbagage og elektroniske genstande.

Dette er fortroligt og kan forringe PET's mulighed for at forebygge, efterforske eller forfølge lovovertrædelser, fordi såkaldte målpersoner kan tænkes at ville ændre adfærd, lød det i byrettens dom.

Et andet sted i bogen kommer Scharf med en beretning om et møde med en excentrisk sikkerhedschef et sted på Den Arabiske Halvø. PET-chefen fik forevist store kvælerslanger i en række terrarier.

Dette er strafbart, fordi han dermed videregav en fortrolig oplysning om en af PET's samarbejdspartnere, hedder det i tiltalen.

Her var byretten på nippet til at fælde dom.

Generelt er det over grænsen at sige noget om samarbejdspartnere. Alene fordi det ikke med tilstrækkelig sikkerhed er bevist, at den excentriske sikkerhedschef er fra en samarbejdspartner, besluttede byretten at frifinde på dette punkt.

Byretten frifandt i fire af de 28 passager, som er nævnt i anklageskriftet.

Østre Landsret ventes at afsige dom til februar.